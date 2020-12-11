لبنان

الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية في حامات وبيروت والقليعات ورياق

Lebanon 24
11-12-2020 | 20:03
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 15،14، و17/12/2020 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ورياق".
 
 
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