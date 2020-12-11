فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!

توفي النقيب في قوى الأمن الداخلي مصطفى معطي، من بلدة كترمايا - إقليم الخروب، وذلك جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

يُشار إلى أنّ معطي كان يعمل ضمن حرس رئاسة الحكومة.