مسلحون سلبوا مواطناً أجهزة كومبيوتر على طريق حور تعلا

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع جيب "تويوتا"، على سلب المواطن ف ف. ش. ادوات كهربائية واجهزة كومبيوتر، كان يعمل على نقلها على طريق بلدة حورتعلا، بعد استدراجه عبر الهاتف.

وتبلغ قيمة المسروقات حوالي 50 مليون ليرة لبنانية.