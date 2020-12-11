لبنان

الجيش يدعو ذوي شهداء انفجار المرفأ لاستكمال تعبئة استمارات التعويض

Lebanon 24
11-12-2020 | 20:42
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دعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، "المواطنين ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى التقدم من قيادات المناطق المذكورة أدناه، كل في منطقته، وذلك اعتباراً من 16/12/2020 ولغاية 31 / 12 / 2020 لتعبئة استمارة معلومات بغية استكمال الإجراءات اللازمة لحصولهم على التعويضات المستحقة لهم. يمكن الاتصال بالأرقام المذكورة للاستفسار:
 

منطقة بيروت: ثكنة هنري شهاب ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 841997 / 01 ـــ 841452 / 01

منطقة جبل لبنان: ثكنة شكري غانم ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 456933 / 05 ــــ 958503 / 05

منطقة الجنوب: ثكنة محمد زغيب ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 735630 / 07 ـــ 735641 / 07

منطقة الشمال: ثكنة بهجت غانم ــ قسم شؤون العسكريين هاتف: 390821 / 06 ــ 390841 / 06

منطقة البقاع: ثكنة الياس بو سليمان ـــ قسم التعبئة هاتف: 951672 / 08 ـــ 950822/ 08".
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