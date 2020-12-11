"حزب الله" دان إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع العدو

دان "حزب الله" في بيان، "إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي"، لافتا إلى أنه "يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية، تنفيذا للرغبات الأميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها".





واعتبر أن "خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأميركية والصهيونية طمعا في تحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة، وأن بلادهم أصبحت مكشوفة أمام العدو الاسرائيلي ومؤامراته الخطرة".