لبنان

"حزب الله" دان إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع العدو

Lebanon 24
11-12-2020 | 20:45
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دان "حزب الله" في بيان، "إعلان السلطات المغربية تطبيع العلاقات مع العدو الاسرائيلي"، لافتا إلى أنه "يأتي في سياق السقوط المتتالي الذي بدأته بعض الدول العربية، تنفيذا للرغبات الأميركية والاسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية وتصفية مفاعيلها".
 

واعتبر أن "خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأميركية والصهيونية طمعا في تحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك، ليست سوى اوهام وسراب لن يجني المطبعون منها شيئا وسيكتشفون سريعا انهم لم يحصدوا الا الخيبة، وأن بلادهم أصبحت مكشوفة أمام العدو الاسرائيلي ومؤامراته الخطرة".
 

وأشار إلى أن "الرهان الحقيقي هو على الشعب المغربي الحر الذي قاوم الاستعمار الفرنسي لسنوات طوال وعلى جميع شعوب أمتنا الشريفة الرافضة لكل أشكال التطبيع، والتي ستسقط كل الاتفاقيات الخيانية وستكون سندا قويا للشعب الفلسطيني المقاوم الذي لم تهزه كل اتفاقات الذل والعار وسيتابع جهاده حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل".
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