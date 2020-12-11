لبنان

إلى اللبنانيين.. بشرى سارة من وزير الصحة بشأن لقاح "كورونا"

Lebanon 24
11-12-2020 | 22:01
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بعدما أكدت شركة "فايزر" للـmtv ان لا معلومة بحصة لبنان من لقاحاتها، اوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن "الاتفاق الأولي قدر أبرم مع شركة "فايزر" منذ حوالي شهر، لكننا كنا بانتظار حصول لقاح الشركة ضد كورونا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية".

ولفت في تصريح، لـ"mtv"، إلى أننا "اتفقنا على دفع القسط الأول بقيمة 4 مليون دولار، وحجزنا مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح".

أما عن طريقة التخزين، فأشار إلى أنه يوجد في لبنان "12 براداً تتدنى درجات الحرارة فيها للمستوى المطلوب لتخزين اللقاح، ولا يزال ينقصنا 6 برادات فاجتمعنا بممثلي منظمة الصحة العالمية وطلبنا المساعدة في تأمين النواقص".

واشار حسن الى أنه "سيكون هناك 18 نقطة توزيع للقاح، كما سيجاز للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات المجازة والموافق عليها أيضاً".
المصدر: المركزية
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