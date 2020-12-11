لبنان

بهاء الحريري: نطالب الحكومة بتنفيذ الحكم بحق سليم عياش

Lebanon 24
11-12-2020 | 22:19
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قال رجل الأعمال بهاء الحريري أنّ "سليم عياش قيادي في حزب الله ولكن ليس وحده من اغتال رفيق الحريري".

وفي حديث عبر قناة "الحرة"، قال الحريري: "نرحب بحكم المحكمة الدولية على سليم عياش ونطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ الحكم".

وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وإمكانية الادعاء على اشخاص من آل الحريري، شدد على أن "العدالة ليس لها حدود وكل مذنب يجب ان يحاسب ونحن في دولة قانون وعلينا احترام القوانين والدستور اللبناني"، مضيفاً "ليتحمل المذنب المسؤولية وكل فرد بريء حتى اثبات العكس".

من جهة أخرى، أكد الحريري أنه "يجب الضغط على ايران لحل ازمة لبنان"، متوقعاً أن "تكون المفاوضات مع ايران قاسية".

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