إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/12/2020 و9/12/2020.

وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة 19 حالة إيجابية، وفق وزارة الصحة.





نتائج 8/12/2020:



* رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية).

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (كلها سلبية).

* رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).

* رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (كلها سلبية).

* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (كلها سلبية).

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان).

* رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية).

* رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (كلها سلبية).

* رحلة أكرا: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية).

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية).

* رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (كلها سلبية).



نتائج 9/12/2020:



* رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية).

* رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (كلها سلبية).

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).

* رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية).

* رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (كلها سلبية).

* رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية).

* رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (كلها سلبية).

* رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).

* رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

* رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (كلها سلبية).

* رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (كلها سلبية).

* رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (كلها سلبية).