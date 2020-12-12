تسريع في التشكيل

خلافاً للإعتقاد السائد، فإن ما يجري، وإن بدا أنه أطاح بجهود تأليف الحكومة، فإنه على العكس، قد يسرّع التشكيل، حسب دبلوماسي غربي، وفق أسرار "اللواء".