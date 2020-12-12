لبنان

استياء داخل التيار الوطني الحر

Lebanon 24
12-12-2020 | 04:48
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استياء في صفوف أعضاء "التيار الوطني الحر" في منسقيات الشمال بسبب تأجيل البت بالتعيينات داخل التيار وانقطاع رئيسه جبران باسيل عن التواصل معهم بهذا الشأن.
المصدر: نداء الوطن
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