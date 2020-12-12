لبنان

قانونية ودستورية

Lebanon 24
12-12-2020 | 04:51
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علّق مرجع دستوري كبير على استدعاءات القاضي فادي صوان للوزراء في قضية المرفأ بالقول: "قانونية ودستورية مئة بالمئة، وإن كان اتهام رئيس الحكومة ينقصه الركن المادي والدستوري".
المصدر: نداء الوطن
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فادي صوان

القضاء

حسان دياب

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