علّق مرجع دستوري كبير على استدعاءات القاضي فادي صوان للوزراء في قضية المرفأ بالقول: "قانونية ودستورية مئة بالمئة، وإن كان اتهام رئيس الحكومة ينقصه الركن المادي والدستوري".

