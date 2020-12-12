22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القاضي صوّان قدّم "خدمة العمر" لحسان دياب
Lebanon 24
12-12-2020
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان: "القاضي صوان قدم لحسان دياب.. خدمة العمر"، كتب غسان ريفي في
"
سفير الشمال
"
: عن قصد أو عن غير قصد، فإن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قد قدم "خدمة العمر" الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالادعاء عليه بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
دياب الذي كان حتى الأمس القريب محاصرا في السراي الكبير، يتلقى السهام من كل حدب وصوب، ومكشوف دينيا وسياسيا ضمن طائفته، تحول بادعاء القاضي صوان عليه الى "سوبر ستار سني" سارعت قيادات الطائفة الى نصرته "كرمى لهيبة الموقع"، من مؤسسة دار الفتوى الى رؤساء الحكومات السابقين.
اللافت، أن الرئيس سعد الحريري غرّد خارج سرب رؤساء الحكومات، وسارع الى كسر المقاطعة مع دياب وزيارته في السراي الحكومي لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة، وقد فسر ذلك متابعون بأنه تأكيد جديد على أن الحريري يؤجل تشكيل الحكومة، لكونه لا يريد أن يحمل وزر رفع الدعم والقرارات القاسية على الشعب اللبناني، بل يسعى الى رمي كرة النار في ملعب حكومة تصريف الأعمال ورئيسها الذي حاول في زيارته شد أزره.
كما يلفت المتابعون الى أن الحريري أقدم على هذه الخطوة بهدف حماية نفسه على قاعدة "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" خصوصا أن كميات "نيترات الأمونيوم" تواجدوا في المرفأ خلال عهد حكومتيه بعد أن تم تفريغها في عهد حكومة الرئيس تمام سلام الذي بادر أيضا الى الاتصال متضامنا مع دياب الذي في حال تعرّض للملاحقة فإن الأمر قد ينسحب على الرئيسين الحريري وسلام، في حين لم يخرج الرئيس نجيب ميقاتي عن ثوابته في الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، مؤكدا أن العدالة لا تستقيم بمكيالين، كما غمز من قناة رئيس الجمهورية الذي قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة في المرفأ.
لا شك في أن إدعاء القاضي صوان على دياب قد ترك علامات إستفهام كثيرة، حول مخالفته الدستور، والاستنسابية في التعاطي مع هذا الملف، إضافة الى الظلم اللاحق بالرئيس دياب الذي كما قال وزير الداخلية العميد محمد فهمي، "ليس له بالقصر إلا من مبارح العصر" في حين أن رئيس الجمهورية الذي دخل سنته الخامسة في سدة المسؤولية، أعلن أمام الملأ أنه قرأ تقارير تتحدث عن وجود مواد خطرة في المرفأ، لكنه لم يحرك ساكنا بحجة عدم الصلاحية، علما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع الذي كان من المفترض أن يدعوه الى الاجتماع الفوري لمناقشة مخاطر هذه المواد، قبل أن تنفجر وتهدم نصف بيروت وتشرد مئات الآلاف من أهلها.
تقول مصادر سياسية مطلعة: إن العهد وتياره السياسي أطلقا معركة "علييّ وعلى أعدائي"، وأن جبران باسيل قرر بعد العقوبات الأميركية التي فرضت عليه مؤخرا، أن يفتح النار عشوائيا على الجميع، وأن يستهدفهم من خلال بعض القضاء بتهم الفساد أو الاهمال في قضية إنفجار بيروت أو غيرها من تهم "غب الطلب"، بهدف إعادة تعويم نفسه وتلميع صورته وذلك بحسب نصائح إختصاصيين إستعان بهم لهذا الغرض، وقد وصل "الموس" الى رقبة حسان دياب لكونه مقطوعا من شجرة سياسية ويمكن من خلاله إستهداف موقع رئاسة الحكومة الذي تشكل صلاحياته أكبر إستفزاز لباسيل وتياره، لكن الهجوم السني المضاد الذي بدأه الرئيس ميقاتي بتغريدة نارية بمدلولات سياسية، شكل مظلة حماية لرئاسة الحكومة ولحسان دياب قبل أن يتحول كبش فداء، كما جاء موقف حزب الله الرافض لإدعاء صوان ليكسر الاصطفاف المذهبي سنيا، ويحوله الى إصطفاف إسلامي رفضا لهذه الاستهدافات العشوائية.
المصدر:
غسان ريفي - سفير الشمال
تابع
الأكثر قراءة
حداد في تغريدة نارية: في زعيمين انتهو ورح يجربو يحرقو لبنان
Lebanon 24
حداد في تغريدة نارية: في زعيمين انتهو ورح يجربو يحرقو لبنان
21:47 | 2020-12-11
11/12/2020 09:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
21:20 | 2020-12-11
11/12/2020 09:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سعر جمبسوت ياسمين صبري الذي ارتدته هيفا وهبي قبلها
Lebanon 24
هذا هو سعر جمبسوت ياسمين صبري الذي ارتدته هيفا وهبي قبلها
18:00 | 2020-12-11
11/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
20:15 | 2020-12-11
11/12/2020 08:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 8300 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم بالسوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 8300 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم بالسوق السوداء؟
10:27 | 2020-12-12
12/12/2020 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:11 | 2020-12-12
عكار.. تسجيل 46 إصابة جديدة و20 حالة شفاء بكورونا
15:53 | 2020-12-12
خلية أزمة القبيات أسفت لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية
15:38 | 2020-12-12
شدياق: لتقم المحكمة الدولية بواجبها وفاء لتضحياتنا جبران سمير وأنا
15:27 | 2020-12-12
خليل: "التنمية والتحرير" ملتزمة العمل الجاد لكشف حقيقة انفجار المرفأ
15:01 | 2020-12-12
فهمي بحث مع متحدون طلب منح الإذن لملاحقة المرتكبين في دعوى نفايات المنية
15:01 | 2020-12-12
إشكال وإطلاق نار في دير عمار - المنية
فيديو
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
12/12/2020 16:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
12/12/2020 16:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 16:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact