22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"الصرف ماشي" حتّى استنزاف الإحتياطي.. بانتظار "أعجوبة إلهية"!
Lebanon 24
12-12-2020
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنواهن: "النقاش ماشي والصرف ماشي"... والنتيجة معروفة"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": لا يبدو انّ المنظومة السياسية ستنجح في تجاوز قطوع معالجة الدعم، ومن المرجّح أن تستمرّ الأمور على حالها، وسيبقى "الصرف ماشي" على حاله، الى حين استنزاف آخر ما تبقّى من احتياطي بالعملات الاجنبية، بانتظار أعجوبة إلهية.
على غرار مختلف الاستحقاقات السياسية والمالية والمعيشية التي مرّت على لبنان، لن تتوصل المنظومة الحاكمة في الوقت المناسب الى قرار جدّي لرفع الدعم أو ترشيده، او وضع آلية واضحة لتوفير دعم مباشر للأسر الاكثر حاجة، بل ستطول الاجتماعات والاقتراحات والاعتراضات بالنهج نفسه المتّبع عند تأليف وتشكيل الحكومات، لدى مفاوضة صندوق النقد الدولي، لدى وضع خطة إنقاذ مالية اقتصادية، عندما جرى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لدى تعيين مسؤولين اداريين، وغيرها من الاستحقاقات التي واجهتها المنظومة بحلول "ترقيعية" مستوحاة من سياسة شراء الوقت التي تحترفها.
بين رفع الدعم بالكامل وتوزيع بطاقات تمويلية لكافة اللبنانيين، وبين ترشيد الدعم وتأمين بطاقات تموينية للأسر الاكثر حاجة، تكثر الاقتراحات والتحليلات والاعتراضات، في حين لا تتوفّر الاموال لتمويل أي من تلك الخيارات، من دون المسّ بما تبقّى من اموال المودعين او عبر طباعة العملة. أي خيار سيمكّن السلطة من شراء الفترة الاطول من الوقت بالكلفة الاقل؟
في هذا الاطار، اعرب مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، عن صدمته مما يحصل على صعيد النقاش الدائر حول الترشيد، معتبراً انّ السلطة لا تملك خيارات في هذا الموضوع في ظلّ فقدانها للعملة الاجنبية الكافية. واشار الى انّ الدولة اللبنانية لا تستطيع الاستدانة من اجل مواصلة الدعم، كما انّ احتياطي البنك المركزي لم يعد يخوّله مواصلة الدعم سوى لمدّة شهرين.
لقراءة الموضوع كاملاً
اضغط هنا
.
المصدر:
رنى سعرتي - الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
حداد في تغريدة نارية: في زعيمين انتهو ورح يجربو يحرقو لبنان
Lebanon 24
حداد في تغريدة نارية: في زعيمين انتهو ورح يجربو يحرقو لبنان
21:47 | 2020-12-11
11/12/2020 09:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
Lebanon 24
هرج ومرج.. مرافقو أحمد الحريري يعتدون على ناشطات داخل مطعم في بيروت
21:20 | 2020-12-11
11/12/2020 09:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سعر جمبسوت ياسمين صبري الذي ارتدته هيفا وهبي قبلها
Lebanon 24
هذا هو سعر جمبسوت ياسمين صبري الذي ارتدته هيفا وهبي قبلها
18:00 | 2020-12-11
11/12/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
Lebanon 24
فاجعة تصيب كترمايا.. "كورونا" يغيّب إبنها النقيب في قوى الأمن!
20:15 | 2020-12-11
11/12/2020 08:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 8300 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم بالسوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 8300 ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم بالسوق السوداء؟
10:27 | 2020-12-12
12/12/2020 10:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:11 | 2020-12-12
عكار.. تسجيل 46 إصابة جديدة و20 حالة شفاء بكورونا
15:53 | 2020-12-12
خلية أزمة القبيات أسفت لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية
15:38 | 2020-12-12
شدياق: لتقم المحكمة الدولية بواجبها وفاء لتضحياتنا جبران سمير وأنا
15:27 | 2020-12-12
خليل: "التنمية والتحرير" ملتزمة العمل الجاد لكشف حقيقة انفجار المرفأ
15:01 | 2020-12-12
فهمي بحث مع متحدون طلب منح الإذن لملاحقة المرتكبين في دعوى نفايات المنية
15:01 | 2020-12-12
إشكال وإطلاق نار في دير عمار - المنية
فيديو
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
يختصر الوقت.. "أوتوستراد سماوي" للتنقل عبر النظام الشمسي! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
12/12/2020 16:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
Lebanon 24
فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)
12:00 | 2020-12-12
12/12/2020 16:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
12/12/2020 16:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact