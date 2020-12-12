لبنان

استمتعوا بالويك اند: ارتفاع بالحرارة ولكن الطقس سينقلب الى عاصف في هذا الموعد

Lebanon 24
12-12-2020 | 09:50
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع شبه المداري يغطي شمال شبه الجزيرة العربية وشرق مصر ويسبب بتدفّق رياح مدارية دافئة نحو فلسطين ولبنان، فترتفع درجات الحرارة لتلامس 27/28 ساحلا و 21 بقاعاً بين السبت والإثنين ظهراً بحيث يعود وينقلب الطقس الى عاصف بين الإثنين مساء وصباح الأربعاء بسبب وصول منخفض جوي من جنوب تركيا سوف يطال الحوض الشرقي للبحر المتوسط لمدة اربعة ايام تقريباً.

 

طقس يوم السبت مشمس ودافئ، يستقر حتى ظهر الإثنين مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

 

تنشط الرياح الشرقية مساء الأحد وصباح الإثنين وتلامس 50 كم في الساعة، وسرعان ما تنقلب الى جنوبية غربية ناشطة بعد الظهر تلامس سرعتها 75 كم في الساعة ساحلاً وجبلاً ويبدأ تساقط الأمطار مع تقدم الساعات مصحوبة بالصواعق والعواصف الرعدية.

 

الحرارة على الساحل: 26/28 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 13 نهاراً و 3 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 35 و 75 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1017hpa يوم السبت ينخفض الى 1010 يوم الاثنين

الرطوبة: 60%  الى 88%

البحر: متوسط الموج يتحول الى مائج

 

يقوم، حالياً، المنخفض الايسلاندي المتمركز غرب اوروبا بتغذية البحر المتوسط بالرطوبة والمنخفضات، يصل تأثيرها على لبنان مطلع الاسبوع المقبل في حين ينتقل نشاط المرتفع السيبيري نحو الهند الصينية اعتباراً من يوم الخميس المقبل .

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