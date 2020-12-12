الحواط: وحدها اللامركزية تحررنا من الفشل والتعطيل والفساد

غرّد النائب زياد الحواط قائلا: "بزمن التدهور السياسي والمالي والاقتصادي. وسط انهيار المؤسسات العامة وتفككها. من الضروري إقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة. وحدها اللامركزية تحررنا من الفشل والتعطيل والفساد وقادرة على ايجاد الحلول".

بزمن التدهور السياسي والمالي والاقتصادي.

وسط انهيار المؤسسات العامة وتفككها.

من الضروري إقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة.

وحدها اللامركزية تحررنا من الفشل والتعطيل والفساد وقادرة على ايجاد الحلول.#اللامكزية_الادارية_هي_الحل. — Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 12, 2020