غرفة عمليات إتحاد بلديات صيدا - الزهراني: 154 إصابة و3 وفيات خلال أسبوع

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني التقرير الأسبوعي لحالات انتشار "كورونا" على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 4 كانون الأول 2020 حتى الخميس 10 كانون الأول 2020 حيث يتم متابعة 611 حالة نشطة.وتوزعت الحالات على 154حالة إصابة و3حالات وفاة و155حالة شفاء خلال إسبوع واحد.وأعلنت غرفة العمليات أنها ت"تيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميآ عن اليوم السابق".