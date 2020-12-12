مسلسل سرقة السيارات في طرابلس تابع.. وهذا جديده!

تعاني مدينة طرابلس منذ فترة ظاهرة سرقة السيارا بشكل شبه يومي، وفي آخر حلقات هذا المسلسل، أقدم مجهول فجر اليوم السبت على سرقة سيارة نوع "هوندا أكورد" من محيط مسجد "طينال" في طرابلس، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وتزداد يومياً هذه السرقات في طرابلس حيث يقوم السارقون بسرقة أي شيء يمكن بيعه، من سيارات إلى بطاريات سيارات وإطارات السيارات أحياناً، كما ماكينات ضخ المياه في مداخل المباني، وأجهزة الإنترنت عن الاسطح، لدرجة وصل الحال الى سرقة بوابات حديد من المقابر، وأغطية مياه الصرف الصحي من الطرقات.هذا وكانت شهدت أيضاً طرابلس وخاصة مدينة الميناء ارتفاعاً في عمليات السلب والسرقة في الشارع للسيدات، بالإضافة لسرقة منازل أثناء الليل.وطالب المواطنون من المعنيين تحمّل مسؤولياتهم.