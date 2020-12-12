لبنان

بعملية إستباقية لـ"المعلومات".. توقيف شخصَين خطّطا لسرقة سيّارات وتهريبها إلى سوريا!

Lebanon 24
12-12-2020 | 10:50
A-
A+
Doc-P-774316-637433673394717973.jpg
Doc-P-774316-637433673394717973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيارات، ومن خلال المتابعة الاستعلامية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام شخصين بالتخطيط لسرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

وعليه، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما:

- ل. ب. (مواليد عام 2001، سوري).
- ا. ر. (مواليد عام 1997، سوري).
بتاريخي 2 و4-12-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في بلدة حمانا والثاني في مدينة الشويفات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بالتخطيط لعمليات سرقة السيارات وتهريبها الى داخل الأراضي السورية، وأنهما كانا في مرحلة بدء تنفيذ تلك العمليات، على أن يقوم الثاني بتسهيل عملية التهريب وإدخال السيارات المسروقة إلى الأراضي السورية. كما اعترف الثاني أنه سبق ونفذ عدّة عمليات تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان لقاء بدل مادّي.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2020-12-12
15:53 | 2020-12-12
15:38 | 2020-12-12
15:34 | 2020-12-12
15:27 | 2020-12-12
15:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website