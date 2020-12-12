بعملية إستباقية لـ"المعلومات".. توقيف شخصَين خطّطا لسرقة سيّارات وتهريبها إلى سوريا!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيارات، ومن خلال المتابعة الاستعلامية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام شخصين بالتخطيط لسرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.وعليه، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما:- ل. ب. (مواليد عام 2001، سوري).- ا. ر. (مواليد عام 1997، سوري).