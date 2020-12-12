لبنان

أحمد الحريري يعلّق على إشكال الأمس: المسؤولية أتحملها شخصياً!

Lebanon 24
12-12-2020 | 11:22
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علّق أمين عام "تيار المستقبل"، أحمد الحريري، على الإشكال الذي حصل، أمس الجمعة، بين مرافقيه ومجموعة من الشبان والشابات في أحد المطاعم حيث كان يتواجد الحريري مع آخرين، معتبراً أنّ ما حصل يتحمّل هو مسؤوليته "شخصياً".
 
وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ما حصل بالأمس بين أحد مرافقي وشابة من بين المجموعة التي كنت أحاورها بمحبة، شوّه هذا اللقاء، وإن كان من مسؤولية أتحملها شخصياً، مع تأكيدي أن لا شيء يحل محل الحوار".
 
وأضاف: "كل الاحترام للمجموعة الشبابية والاعتذار عن كل إساءة تبقى واجبة في تربيتنا البيتية كما في حياتنا الوطنية".
 
وكان ناشطون تداولوا يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع إشكال داخل مطعم "gavi" في بيروت حيث كان يتواجد الحريري مع آخرين.
 
وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ الإشكال حصل بين مرافقي الحريري وعدد من الناشطين والناشطات الذين كانوا يحاورون الأخير، لكنّ الأمور ما لبثت أن تطورت إذ قام أحد رجال الحماية التابعين للحريري بضرب عدد من الناشطات، لتسود بعد ذلك حالة من الهرج والمرج داخل المطعم.
 
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