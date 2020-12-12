أحمد الحريري يعلّق على إشكال الأمس: المسؤولية أتحملها شخصياً!

الإشكال الذي حصل ، أمس الجمعة، بين مرافقيه ومجموعة من الشبان والشابات في أحد المطاعم حيث كان يتواجد الحريري مع آخرين، معتبراً أنّ ما حصل يتحمّل هو مسؤوليته "شخصياً". علّق أمين عام "تيار المستقبل"، أحمد الحريري، على، أمس الجمعة، بين مرافقيه ومجموعة من الشبان والشابات في أحد المطاعم حيث كان يتواجد الحريري مع آخرين، معتبراً أنّ ما حصل يتحمّل هو مسؤوليته "شخصياً".

وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ما حصل بالأمس بين أحد مرافقي وشابة من بين المجموعة التي كنت أحاورها بمحبة، شوّه هذا اللقاء، وإن كان من مسؤولية أتحملها شخصياً، مع تأكيدي أن لا شيء يحل محل الحوار".

وأضاف: "كل الاحترام للمجموعة الشبابية والاعتذار عن كل إساءة تبقى واجبة في تربيتنا البيتية كما في حياتنا الوطنية".

ما حصل بالأمس بين احد مرافقي وشابة من بين المجموعة التي كنت احاورها بمحبة، شوه هذا اللقاء، وان كان من مسؤولية اتحملها شخصيا"، مع تأكيدي ان لا شيء يحل محل الحوار.

كل الاحترام للمجموعة الشبابية والاعتذار عن كل اساءة تبقى واجبة في تربيتنا البيتية كما في حياتنا الوطنية. — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) December 12, 2020

وكان ناشطون تداولوا يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع إشكال داخل مطعم "gavi" في بيروت حيث كان يتواجد الحريري مع آخرين.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ الإشكال حصل بين مرافقي الحريري وعدد من الناشطين والناشطات الذين كانوا يحاورون الأخير، لكنّ الأمور ما لبثت أن تطورت إذ قام أحد رجال الحماية التابعين للحريري بضرب عدد من الناشطات، لتسود بعد ذلك حالة من الهرج والمرج داخل المطعم.