فرعون لجبران تويني: أكثر ما يؤلمني أنك لست مرتاحاً في عليائك!

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر "تويتر" بذكرى استشهاد النائب الراحل جبران تويني: "صديقي جبران، لا نتذكرك في كل عام، بل دائما، خصوصا في ما يشهده لبنان من مآس. أكثر ما يؤلمني أنك لست مرتاحا في عليائك، مع ما يعانيه وطننا الحبيب الذي سنبقى ندافع عنه وعن هويته،... نقسم بالله العظيم".