زغرتا.. 28 حالة إيجابية بكورونا

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 28 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:زغرتا 7كفردلاقوس 2مجدليا 6رشعين 2ارده 2كفرحاتا 1بسبعل 2سرعل 3كفرزينا 1مزرعة التفاح 1الخالدية 1وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".