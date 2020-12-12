لبنان

في بعلبك.. رصاصة مجهولة المصدر أصابته في رأسه وهكذا وضعه

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:20
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أدخل إلى احدى مستشفيات بعلبك المدعو ع. ع.  مواليد 2009 لبناني مصاباً برصاصة طائشة مجهولة المصدر فى رأسه.
 
وأوضح أن وضعه الصحي مستقر.
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بعلبك

رصاص طائش

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