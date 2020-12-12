لبنان

"القضاء الأعلى" يوضح: هذا الوضع الحقيقي للملفات التي زُعم أنها "تنام في جوارير القضاة"

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:27
A-
A+
Doc-P-774336-637433731004167666.jpg
Doc-P-774336-637433731004167666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مجلس القضاء الاعلى البيان التالي:
 
تعقيباً على ما ورد في تقارير عرضتها إحدى المحطات التلفزيونية في نشرتها الإخبارية، يهمّ مجلس القضاء الاعلى أن يوضح التالي: إنه لمن المستغرب جداً، أن تصبح آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على المجلس، بقصد اتّهامه بغير وجه حقّ بالتبعية للسلطة التي عيّنته، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله.

كما يؤكد على أنه لا يصحّ إتّهام أي قاضٍ بالتسييس جزافاً، إذ تبقى العبرة في عمله وأدائه الخاضعين للرقابة والمساءلة مؤسساتياً.

ويضيف أنه رغم التعبئة العامة، وما رافقها من قرارات إقفال، ورغم الظروف الصحية الاستثنائية، وصدور قانونَي تعليق المهل رقم 160/2020 و185/2020، إضافةً إلى عدم إحضار الموقوفين إلى الجلسات المحددة لهم، في كثير من الأحيان، فإن القضاة واظبوا على استكمال عملهم معتمدين التقنيات الالكترونية الحديثة.

لذلك، فإن المجلس يوجز الوضع الحقيقي للملفات، التي زُعم أنها "تنام في جوارير القضاة":
- ملف الفيول المغشوش: أصدرت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي قراراً اتهامياً فيه بتاريخ 8/12/2020.
- ملف ضباط قوى الأمن الداخلي: أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس بتاريخ 7/7/2020 قراراً اتهامياً، خلافاً لما ورد في التقرير، بأنه لا يزال عالقاً أمام القاضي ربيع الحسامي.
- ملف النافعة : ورد إلى دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان ساندرا المهتار بتاريخ 26/10/2020، التي عيّنت الجلسة الاولى فيه بتاريخ 7/12/2020، وتمّ إرجاؤها إلى 17/12/2020.
- ملف الطفلة صوفي مشلب : إن تأجيل الجلسات من قبل القاضي ضياء مشيمش، مردّه إلى التأخر في تنفيذ قرارات متخذة، وعدم اكتمال التبليغات.
- ملف الطفلة إيلا طنوس : كُلّف القاضي طارق بيطار النظر فيه منذ حوالى شهرين، بعد تنحي القاضي الأصيل، وتمّ تحديد جلسة المرافعة في النصف الأول من شهر كانون الثاني المقبل.
- ملفّ شبكات الصرف الصحي في بيروت : أنهى المحامي العام المالي جان طنوس التحقيقات الأولية، وتمّ الادعاء فيه بتاريخ 24/9/2020.
- ملف القروض السكنية المدعومة : عيّن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا جلسة فيه في شهر كانون الثاني المقبل، بعد بتّ الدفوع الشكلية.
- ملف فرح القصاب : خُتم التحقيق فيه بعد انتهاء مرحلة الدفوع الشكلية، وأحيل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للمطالعة.
- أما سائر الملفات، المتعلقة بأدوية السرطان، وكازينو لبنان، والسلة الغذائية المدعومة، فهي قيد المتابعة.
وإن المجلس، يهيب بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات وتقارير تتعلق بملفات قضائية، والتثبت من صحة هذه المعلومات، عبر أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2020-12-12
15:53 | 2020-12-12
15:38 | 2020-12-12
15:34 | 2020-12-12
15:27 | 2020-12-12
15:01 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website