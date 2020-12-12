لبنان

يروج عملة مزورة في الضاحية الجنوبية.. وتسجيلات صوتية تثبت جرمه

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:31
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أوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات في بلدة الشهابية نطاق فصيلة جويا المدعو خ. ش. لإقدامه على ترويج عملة مزورة.

وقد ضُبط بحوزته مبلغ مالي عبارة عن فئات مئة ألف ل.ل، وعشرون ألف ل.ل ، وعشرة آلاف ل .ل جميعها مزورة.

وقد إعترف بأنه أقدم بتاريخ 2020/1015 على ترويج عملة مزورة بقيمة 400 ألف ل.ل وبتاريخ 2020/11/04 على ترويج عملة مزورة بقيمة 200 ألف ل.ل في مناطق برج البراجنة والليلكي وتحويطة الغدير.

كما قام وبتاريخ 2020/12/04 بترويج عملة مزورة بقيمة 350 ألف ل.ل في بلدة الشهابية وأنه يستحصل على الأوراق النقدية المزورة من فتاة تدعى ج. س. تقيم في منطقة جونية مضيفا أنه كان يشتري منها المئة ألف المزورة لقاء مبلغ 30 ألف ل.ل صحيحة.

وبالتحقيق معه تبين أنه يوجد  تسجيلات صوتية لهما على تطبيق الواتساب تثبت فعل الجرم.

تم تسليمه مع المضبوطات والهاتف إلى فصيلة جويا لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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