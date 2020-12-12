في التبانة.. إطلاق نار وجريح بسبب خلافات نسائية

أقدم المدعو ر. ح. على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي مجهول النوع والمواصفات في التبانة باتجاه ع. ت. على خلفيات نسائية حيث أصابه في رجله.



تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.