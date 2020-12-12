لبنان

في التبانة.. إطلاق نار وجريح بسبب خلافات نسائية

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:41
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أقدم المدعو ر. ح. على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدس حربي مجهول النوع والمواصفات في التبانة باتجاه ع. ت. على خلفيات نسائية حيث أصابه في رجله.

تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.
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باب التبانة

إطلاق نار

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