الجيش ينتشر بمحيط عين التينة... ما السبب؟

تنفذ قوة من الجيش اللبناني انتشارا واسعا في محيط مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وقد عمدت الى اقفال الطرق المؤدية الى عين التينة من جهة فردان والرملة البيضاء والروشة. كما تقيم حواجز ثابتة، وذلك تزامنا مع دعوات لمجموعات من الحراك للتوجع عند الساعة الواحدة ظهرا من ساحة الشهداء في مسيرة الى عين التينة.