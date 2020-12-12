"المستقبل" منشغل في ترتيب بيته الداخلي.. قرارات جديدة للحريري

صدر عن "تيار المستقبل"، اليوم، البيان الآتي:بناء على النظام الداخلي لـ"تيار المستقبل"، واستناداً الى الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لرئيس التيار من قبل المكتب السياسي لإعادة تشكيل هيئات التيار التنفيذية والتنظيمية، بعد تأجيل المؤتمر العام الثالث، أصدر رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري سلسلة قرارات تنظيمية تتضمن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، وإنشاء منسقية جبل لبنان الشمالي (جبيل – كسروان – المتن الشمالي)، وقطاعين جديدين (قطاع التعليم العالي – قطاع التنمية الاجتماعية)، وفقاً للتعيينات الآتية:أولاً: في المنسقيات:السيد عبد الإله زكريامنسق عام عكارالسيد بسام زيادةمنسق عام طرابلسالسيد هيثم الصمدمنسق عام الضنيةالسيد توفيق حامدمنسق عام المنيةالسيد عبد الستار الايوبيمنسق عام الكورة - زغرتا- البترونالسيد شربل زوينمنسق عام جبل لبنان الشمالي (جبيل – كسروان – المتن الشمالي)السيد وليد سرحالمنسق عام جبل لبنان الجنوبيالسيد مازن حشيشومنسق عام صيدا والجنوبالسيد درويش السعديمنسق عام مرجعيون حاصبياالسيد علي صفيهمنسق عام البقاع الغربي و راشياالسيد سعيد ياسينمنسق عام البقاع الأوسطالسيدة ميادة الرفاعيمنسق عام بعلبكالسيد حسن فليطيمنسق عام عرسال والهرملوضع تعيين منسق عام بيروت بتصرف رئيس التيار.ثانياً: في القطاعات:السيد بكر حلاويمنسق عام قطاع الشبابالسيدة مي طبالمنسق عام قطاع المرأةالسيد باسم عوينيمنسق عام قطاع المهن الحرةالسيد محمد صميليمنسق عام قطاع التعليم العاليالسيد خالد فايدمنسق عام قطاع التربية والتعليمالسيد ماجد سعيفانمنسق عام قطاع النقابات العمالية والزراعيةالسيد محي الدين الجمالمنسق عام قطاع التنمية الاجتماعيةالسيد فيصل قلعاويمنسق عام قطاع الرياضةثالثاً: تعيين السيد عبد السلام موسى منسقاً عاماً لاعلام "تيار المستقبل"، عضواً في المكتب التنفيذي .رابعاً: تعيين السادة محمود الجمل، محمود القيسي، زياد ضاهر وطارق الحجار أعضاء في المكتب التنفيذي.خامساً: تعيين السيدة رندة الكعكي امينة للسر في المكتب التنفيذي.في ضوء هذه القرارات سيتم:تقديم اقتراحات من قبل المنسقين العامين المعينين بإعادة التشكيل، والتشكيل، بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للتيار خلال مدة شهر كحد أقصى .تشكيل هيئات القطاعات ( مكاتب ومجالس)، ولا سيما في القطاعين الجديدين (التنمية الاجتماعية – التعليم العالي) مع تعديل مهام وهيكلية قطاع التربية والتعليم.استمرار عمل الهيئات بصورة انتقالية لحين صدور التشكيلات الجديدة واجراء التسلم والتسليم ومتابعة التعاون.