لبنان

سرقة منزل في زحلة.. وقيمة المسروقات حوالي ٣٠٠ الف دولار

Lebanon 24
12-12-2020 | 13:10
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ادعى امام مخفر المعلقة المدعو ا. ا. لبناني، ان منزله الكائن في محلة كسارة تعرض للسرقة بواسطة الكسر والخلع.

وبحسب الادعاء فقد سُرق من داخله مبلغ 177 الف دولار أميركي ومصاغ ذهبي تقدر قيمته بحوالي 100 الف دولار أميركي وسندات منزله ومنازل أشقائه.
المصدر: خاص لبنان 24
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كسارة

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