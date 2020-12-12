لبنان

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نسب للرئيس عون في محطة الجديد وموقع 180 كاذب

Lebanon 24
12-12-2020 | 13:44
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "بثت محطة تلفزيون الجديد ضمن أحد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلاما ادعى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله أمام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط. وقال مرتضى إن هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع 180 الالكتروني، أمس الجمعة.
إن الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وأيوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا أساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح".
 
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