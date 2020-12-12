انفجار صندوق شاحنة.. هذا ما حصل في سوق الزلقا

اشتعلت النيران وسمع دوي انفجار في صندوق شاحنة تابعة لشركة "رامكو" في سوق الزلقا، كانت تجمع النفايات في المنطقة، ما اجبر السائق على إفراغ حمولته في الشارع.



وعلى الفور، حضر خبير عسكري للكشف عن أسباب الحادث، وضربت عناصر من القوى الامنية طوقا في المكان.