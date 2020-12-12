محافظ بعلبك الهرمل: الإجراءات الجديدة ستخفض نسبة إنتشار الوباء

أعرب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عن تفاؤله "بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذت في بعلبك الهرمل للحد من انتشار وباء كورونا، والخطط الصحية التي أجريت في المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة"، معتبرا أنها "خطوة مهمة ستؤدي إلى انخفاض نسبة إنتشار الوباء في الفترة المقبلة".وأشار إلى أن "حالات الشفاء بلغت في بعلبك الهرمل 3708 حالات، أما عدد الإصابات منذ شهر شباط فقد بلغ 9356 إصابة و5521 حالة نشطة، في حين أن عدد الوفيات بلغ 203 حتى اللحظة".وأهاب خضر بالمواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".