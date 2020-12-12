قتيلان في إشكال وإطلاق نار في دير عمار - المنية... إليكم التفاصيل

سقط قتيلان في إشكال تخلّله إطلاق نار في منطقة دير عمار جنوبي المنية.



وفي التفاصيل، وقع خلاف في منطقة دير عمار بين أولاد العم من "آل جابر" حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار.

فأقدم المدعو "أ. جابر" على إطلاق النار بإتجاه ثلاثة أشخاص من أولاد عمه حيث تمكن من إصابة "أ. جابر"، "ج. جابر" و"ج. جابر" في مختلف أنحاء أجسامهم. وما لبث ان توفي المصاب الاول "ا. جابر" متأثراً باصابته برصاصة بالرأس. ثمّ توفى "ج. جابر" متأثرا بجراحه أيضاً.



وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة. فيما عمل الصليب الأحمر على نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، نفذت وحدات من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني مداهمات في منطقة دير عمار، أوقفت جميع المتورطين.