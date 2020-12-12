لبنان

فهمي بحث مع متحدون طلب منح الإذن لملاحقة المرتكبين في دعوى نفايات المنية

Lebanon 24
12-12-2020 | 15:01
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 التقى المحاميان رامي عليق وسينتيا حموي من تحالف "متحدون"، يرافقهما المحامي أحمد العمري، وزير الداخلية محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، وذلك لشرح أفكار التحالف حول ضرورة إصلاح القضاء كخطوة اولى في مكافحة الفساد. 
وأشاد فهمي بالجهود المبذولة في هذا المجال معرباً عن استعداده للتعاون في أي تحقيق تتولاه الضابطة العدلية تحت إشرافه.

كما طلب التحالف من الوزير منح الإذن بملاحقة أي مرتكب له سلطة الوصاية عليه، بمن فيهم أفراد القوى الأمنية، لاسيما في الدعاوى القضائية المقدمة من "متحدون" في ملفات الإعتداء على المتظاهرين السلميين، وملفات النفايات وتحديداً دعوى نفايات المنية، علماً أن النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، ا قام بالتحقيقات بموضوعيةٍ و جرأةٍ ملحوظتين ما يشكل نموذجاً عن القضاء النزيه والعادل يبنى عليه. 
وقد رحب الوزير فهمي بالطلب وتعهد بمتابعة الموضوع بالسرعة الممكنة.
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