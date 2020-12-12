قوى الأمن الداخلي تنعي النقيب مصطفى معطي

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، النقيب مصطفى معطي، الذي توفي بتاريخ 11-12-2020، من جرّاء إصابته بفيروس "كورونا".فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:الرتبة والاسم والشهرة: النقيب مصطفى معطي.اسم الاب: محمد.اسم الوالدة: فاتن معطي.تاريخ الولادة ومكانها: 28-12-1989، كترمايا - الشوف.الوضع العائلي: عازب.دخل السلك بتاريخ 5-10-2009 وتدرّج في الرّتب حتى رتبة نقيب.خدم في عدة مراكز هي: كلية الضباط / المعهد – فصيلة شحيم – شعبة المعلومات – السرية الخاصة / الفهود – سرية حرس رئاسة الحكومة.حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، وتنويه قائد الجيش وتنويهَين من مدير عام قوى الامن الداخلي".