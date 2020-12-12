لبنان

خلية أزمة القبيات أسفت لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية

Lebanon 24
12-12-2020 | 15:53
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أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، "أنها قامت بإجراء 30 فحص PCR لمخالطين بالتعاون مع مختبرات Rodolphe Mérieux".

وأسفت الخلية "للتراخي المتزايد في القبيات لجهة الإلتزام بالتدابير الوقائية في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء، إذ انتقلت التجمعات إلى داخل المنازل مع ما يعنيه ذلك من تفشي للعدوى بين الأقارب لأن مصادر العدوى أضحت متعددة وغير قابلة للحصر بالنظر إلى تعدد أنواع أعمالهم، وهذا يقودنا إلى التنبيه من موجة انتشار للفيروس كما تظهره الأرقام المتزايدة وهو يدعونا الى مزيد من الوعي مع اقتراب موسم الأعياد".

وتمنت الخلية "الشفاء لجميع المصابين وللباقين دوام الصحة". كما ذكرت "مجددا الأهالي بضرورة الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد" .
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