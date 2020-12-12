عكار.. تسجيل 46 إصابة جديدة و20 حالة شفاء بكورونا

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة شفاء.وأعلنت أن العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ 2371 مصابا.الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة بلغت: 656 حالة.أما إجمالي حالات الشفاء فبلغت: 2656 حالة.وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي التي لا تزال قيد المراقبة والمتابعة: 727 حالة.واستقر عدد حالات الوفاة على 59 حالة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات ال24 ساعة الماضية.