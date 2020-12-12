حبشي تفقد شجرة الميلاد والمغارة المحترقتين في جديدة الفاكهة

تفقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، شجرة الميلاد والمغارة اللتين احترقتا في بلدة جديدة الفاكهة في البقاع الشمالي، والتقى الأهالي.ورحب كاهن الرعية الأب جان نصرالله بحبشي وشرح له ملابسات الحريق ومسارعة الأهالي إلى إطفاء النيران بالوسائل البدائية بعد تأخر الدفاع المدني في الوصول. وقال: "في البداية، خطر لنا أن النار يمكن أن تكون بفعل احتكاك كهربائي، ولكن عندما علمنا أن هناك شجرة ميلاد على بعد أمتار في حي المعلقة، وضعت عليها مادة المازوت لمحاولة إشعالها، أصبح لدينا شك بأن الحريق مفتعل، عندئذ طالبنا الأجهزة الأمنية مشكورين، بكشف الحقيقة".وختم: "نحن لا نتهم أحدا، فكلنا نعيش عيشا واحدا. ونشكر كل من تواصل معنا لاستنكار هذا العمل".بدوره تمنى حبشي أن "يكون هذا الحادث عرضيا وليس بفعل فاعل، فهذه المنطقة معروفة بتعايشها"، وأمل في الابتعاد عن "الاستنتاجات المغلوطة، فالمسألة بعهدة الأجهزة الأمنية التي تتولى التحقيق". وشدد على أن "أهل المنطقة أهل محبة وتعايش منذ مئات السنين".