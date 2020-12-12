اتحاد بلديات جبل عامل: 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، "تسجيل 20 حالة جديدة اليوم توزعت كالآتي: 9 عديسة - 4 الطيبة - 2 ميس الجبل - 1 الصوانة - 1 مجدل سلم - 3 كفركلا.و 3 حالات وافدة في عديسة، كما سجلت 15 حالة شفاء: 9 الطيبة - 3 الصوانة - 3 الخيام من دون تسجيل أي حالة وفاة" .وأعلن أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 769 إصابة و585 حالة شفاء و23 حالة وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 132 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 126 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في المستشفى".وذكرت الخلية أنها في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء "المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، آملة "من أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية". لافتة الى إلى "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم".