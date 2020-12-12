مصطفى أديب ينعى النقيب معطي

غيبت جائحة كورونا المغفور له المرحوم الشاب النقيب مصطفى معطي، من صفوف الحرس الحكومي،رحمه الله وطيب ثراه. عرفته دمث الأخلاق، أميناً ومقداماً وخير رفيق.
أحر التعازي إلى عائلته الكريمة وإلى رفاقه وإلى أهله ومحبيه.نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. pic.twitter.com/OhvXtka8Kc
— Mustapha Adib (@MustaphaAdib72) December 12, 2020
غيبت جائحة كورونا المغفور له المرحوم الشاب النقيب مصطفى معطي، من صفوف الحرس الحكومي،رحمه الله وطيب ثراه. عرفته دمث الأخلاق، أميناً ومقداماً وخير رفيق.