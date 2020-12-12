مصطفى أديب ينعى النقيب معطي

غرد السفير مصطفى أديب عبر تويتر فكتب: "غيّبت جائحة كورونا المغفور له المرحوم الشاب النقيب مصطفى معطي، من صفوف الحرس الحكومي، رحمه الله وطيب ثراه. عرفته دمث الأخلاق، أميناً ومقداماً وخير رفيق".



وتابع: "أحر التعازي إلى عائلته الكريمة وإلى رفاقه وإلى أهله ومحبيه.نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".

غيبت جائحة كورونا المغفور له المرحوم الشاب النقيب مصطفى معطي، من صفوف الحرس الحكومي،رحمه الله وطيب ثراه. عرفته دمث الأخلاق، أميناً ومقداماً وخير رفيق.

أحر التعازي إلى عائلته الكريمة وإلى رفاقه وإلى أهله ومحبيه.نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. pic.twitter.com/OhvXtka8Kc — Mustapha Adib (@MustaphaAdib72) December 12, 2020