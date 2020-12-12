ترجّل من السيّارة في الازدحام وفرّ.. هل شاهدتم حسين؟

أصـدرت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بلاغاً عممت فيه صورة المفقود حسين حسن سيف الدّين (مواليد عام 1977، لبناني).ووفقاً للبلاغ، "حسين كان يُعالج من اضطراباتٍ نفسيّة في مستشفى بترومين-الكورة، وقد غادره برفقة قريبه، بتاريخ 11-12-2020، للقيام بنزهة في المحلّة، بعد أن تعهّد الأخير بإعادته، إلّا أنّه عمد –في خلال النزهة- إلى الترجّل من السيّارة في الازدحام، والفرار إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتّى تاريخه".لذلك، "يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 434834/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".