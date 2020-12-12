بزي: لانجاز التشكيل بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة

أكد النائب علي بزي، في بيان، أن "حالة المكابرة والانكار والحقد التي تستشري في البلاد تزيد من تعقيدات الازمات الراهنة ولا تفتح باب الحلول والامان التي يتطلع اليها الشعب اللبناني".وشدد على "ضرورة انجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة رأفة بالبلاد والعباد، خصوصا وأن تداعيات الازمة الاقتصادية المالية وتأثيراتها الاجتماعية المعيشية تنذر بأبشع العواقب والكوارث" .وأضاف بزي: "إننا في حركة أمل نرفض رفضا قاطعا إلغاء الدعم، بل يجب التوصل الى آليات وبرامج واضحة لدعم العائلات الاكثر فقرا وذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه المعاناة التي يعيشها المواطن" .