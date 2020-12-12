لبنان

توقيف شخص بجرم إدارة مراهنة كرة القدم

Lebanon 24
12-12-2020 | 17:45
A-
A+
Doc-P-774426-637433919446436269.png
Doc-P-774426-637433919446436269.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مكتب مكافحة القمار في طريق الجديدة المدعو ر. م. (مواليد 1976- لبناني) بجرم إدارة مراهنات كرة القدم.
 
 
مواضيع ذات صلة
مسلحون مجهولون أطلقوا النار باتجاه عناصر دورية من مخفر بعلبك في محلة العسيرة خلال محاولة توقيف آلية لجبل الباطون ولا إصابات (النهار)
lebanon 24
12/12/2020 22:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية إستباقية لـ"المعلومات".. توقيف شخصَين خطّطا لسرقة سيّارات وتهريبها إلى سوريا!
lebanon 24
12/12/2020 22:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروّج عملة مزيّفة داخل أحد المتاجر في برمانا
lebanon 24
12/12/2020 22:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة للجيش بمؤازرة المخابرات.. توقيف وأسلحة حربية ومسدسات
lebanon 24
12/12/2020 22:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مراهنات كرة القدم

توقيف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:21 | 2020-12-12
22:05 | 2020-12-12
21:49 | 2020-12-12
21:46 | 2020-12-12
21:37 | 2020-12-12
21:34 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website