9 حالات جديدة في قضاء الكورة بكورونا

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية "تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:- راسمسقا 1، أنفه 1، كوسبا 1، كفرصارون 1، كفرحاتا 1، قيد التحقق 4.وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في انفه.ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم "الشفاء العاجل".