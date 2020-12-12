إطلاق نار باتجاه دورية لمخفر بعلبك على خلفية حجز جبالة باطون

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه عناصر دورية تابعة لمخفر بعلبك على خلفية حجز "جبالة باطون" من محلة العسيرة في بعلبك، من دون وقوع إصابات.