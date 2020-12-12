إصابة ضابط في الجيش في انفجار لغم أرضي في وادي خالد... وقيادة الجيش توضح

سُمع دوي إنفجار عند الحدود الشمالية في منطقة حنيدر - وادي خالد العكارية تبيّن أنّه ناتج عن لغم ارضي.



وأدى الانفجار إلى إصابة ضابط في الجيش اللبناني.





بتاريخ 12/ 12/ 2020 وأثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة الكنيسة- وادي خالد، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جرّاء انفجار لغم أرضي كانت قد جرفته مياه النهر الكبير من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة. ولاحقاً، صدرعن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 12/ 12/ 2020 وأثناء قيام دورية راجلة من الجيش بمهمة في منطقة الكنيسة- وادي خالد، أصيب ضابط بجروح خطرة في إحدى ساقيه جرّاء انفجار لغم أرضي كانت قد جرفته مياه النهر الكبير من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، وقد نقل إلى المستشفى للمعالجة.