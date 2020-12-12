أبي اللمع: اتفقوا على تأليف حكومة بالمواصفات المطلوبة أو ارحلوا

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أدي أبي اللمع عبر "تويتر":

"الاولوية هي لحق الناس بمعرفة الحقيقة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى

كفوا عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات.

انظروا الى حال الشعب امنوا له العيش الكريم اتفقوا على تأليف حكومة بالمواصفات المطلوبة... أو ارحلوا".