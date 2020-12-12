الحريري: مبروك للرفاق الجدد

غرّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "شكراً من القلب لكل الرفاق في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي السابقين على ما بذلوه من جهود كبيرة في السنوات الماضية في خدمة "تيار المستقبل"... ومبروك للرفاق الجدد الذين سيكملون مسيرتهم برؤية متجددة وبروحية التعاون والتواضع والتكامل".وأضاف: "معاً ننظر إلى المستقبل بعين الأمل بأن يوفقنا الله في ما نصبو إليه لخدمة بلدنا وأهلنا وناسنا في هذه الظروف الصعبة، والثبات على قيم وأخلاق الرئيس الشهيد رفيق الحريري الانسانية والوطنية والعربية".