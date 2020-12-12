لبنان

تحت شعار: العدالة لا تتجزأ... وقفة احتجاجية أمام منزل القاضي صوان

Lebanon 24
12-12-2020 | 20:33
A-
A+
Doc-P-774457-637434023029462609.png
Doc-P-774457-637434023029462609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من الناشطين مساء اليوم وقفة احتجاجية انطلقت في مسيرة من ساحة ساسين الى أمام منزل القاضي فادي صوان في الأشرفية، تحت شعار "العدالة لا تتجزأ، نعم لمحاسبة جميع المسؤولين السياسيين والامنيين والاداريين من أعلى الهرم إلى اسفله، بدنا نقلو للقاضي صوان خطوة ناقصة كمل عالكل"، وذلك وسط حضور أمني كثيف.

وقد حمل المشاركون لافتات مؤيدة للقاضي صوان كتب على بعضها "ألف تحية للقاضي فادي صوان نحن معك ضد المجرمين"، و"نحن معك وصاحب الحق سلطان"، وطلبوا منه "عدم الرضوخ لأي مرجعية سياسية كانت أو دينية، والضرب بيد من حديد"، كما طالبوه "الاستمرار في مهمته واستدعاء كل المسؤولين على السواء او التنحي، وعدم التساهل بدماء الذين سقطوا ودماء الجرحى".

كما رفعوا صور قادة أمنيين وعسكريين حاليين وسابقين وصور سياسيين وحزبيين، مطالبين ب"محاسبتهم جميعا من دون تمييز".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:12 | 2020-12-13
10:51 | 2020-12-13
10:49 | 2020-12-13
10:45 | 2020-12-13
10:35 | 2020-12-13
10:28 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website