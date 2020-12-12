طوافة نقلت ضابطا من فوج الحدود إلى بيروت لاستكمال المعالجة

حطت طوافة عسكرية مساء اليوم في الباحة الخارجية لمستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات، في مهمة صحية لنقل الضابط في فوج الحدود البرية، الذي كان اصيب اثر انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية السورية في خراج بلدة الكنيسة في منطقة وادي خالد الحدودية، الى احد المستشفيات في العاصمة بيروت لاستكمال معالجته.