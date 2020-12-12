المطران العنداري: للتقيد بنسبة ال 50 % في القداسات و30 % في قداس نصف الليل في عيدي الميلاد والدنح

أعلن النائب البطريركي العام في الأبرشية المارونية في منطقة جونية المطران أنطوان نبيل العنداري في بيان أنه "عملا بقرار الحكومة اللبنانية تمديد التعبئة العامة لغاية 31 آذار 2021، رأينا أنه من الواجب التذكير بالالتزام الكامل بالتدابير المعلنة من قبل وزارة الداخلية، بخاصة في ما يتعلق بعدم فتح صالات الكنائس في المآتم والأعراس وتلافي التجمعات".ودعا الى "التقيد بنسبة الحضور 50 في المئة في القداسات ونسبة 30 في المئة في قداس نصف الليل في عيدي الميلاد والدنح" .